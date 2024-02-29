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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае суд отказался снизить срок водителю, сбившему двух человек на остановке

На Алтае суд отказался снизить срок водителю, сбившему двух человек на остановке

Пострадавший мужчина скончался на месте, а женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести В Алтайском крае оставили без изменения приговор водителю, которой в состоянии опьянения сбил двух человек на остановке общественного транспорта, сообщает региональная прокуратура.

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