Bloomberg: цена на газ в Европе выросла до максимума с октября 2023 года

Они достигли 540 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне остановки украинского транзита, сбоя на производстве СПГ в Норвегии и низких температур Стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2023 года, пишет Bloomberg.
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