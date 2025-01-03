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Bloomberg: цена на газ в Европе выросла до максимума с октября 2023 года

Bloomberg: цена на газ в Европе выросла до максимума с октября 2023 года

Они достигли 540 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне остановки украинского транзита, сбоя на производстве СПГ в Норвегии и низких температур Стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2023 года, пишет Bloomberg.

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