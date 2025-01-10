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Русская весна

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«Газпромнефть» готовилась к санкциям США

«Газпромнефть» готовилась к санкциям США

«Газпром нефть» считает решение о включении своих активов в санкционный список США необоснованным, нелегитимным, однако последние два года готовилась к возможным ограничениям и продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса, сообщили журналистам в компании.

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