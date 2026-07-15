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Газета.ру

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В РФС отказались вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

В РФС отказались вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что в российских матчах не будут вводить обязательные трехминутные паузы на водопой по аналогии с чемпионатом мира 2026 года.

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