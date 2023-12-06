Глава МИД Ван И: КНР требует от США не потворствовать "независимости Тайваня"

Министр иностранных дел Китай Ван И в ходе телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что Вашингтон не вправе вмешиваться во внутренние дела китайского государства, в частности в вопросе с "независимостью" Тайваня.