Украинские военные пытаются создать "второй фронт" против России в Африке. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко отметил их активность в странах, таких как Мали и Ливия, а также участие в боевых действиях в Судане.
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