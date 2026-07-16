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Царьград

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МИД РФ: Украинские военные активизировались в Африке

МИД РФ: Украинские военные активизировались в Африке

Украинские военные пытаются создать "второй фронт" против России в Африке. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко отметил их активность в странах, таких как Мали и Ливия, а также участие в боевых действиях в Судане.

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