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В Орловской области установят мусорные баки под присмотром приставов

В Орловской области установят мусорные баки под присмотром приставов

Кромской районный суд Орловской области удовлетворил иск прокурора Троснянского района, обязав местную администрацию оборудовать контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов в селе Воронец.

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