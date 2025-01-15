Женщина погибла на пожаре в Дальнеконстантиновском округе

Пенсионерка погибла на пожаре в посёлке Суроватиха Дальнеконстантиновского округа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, от огня пострадали дом и надворные постройки на площади 160 квадратных метров.
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