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Сегодня закончила сажать луковочные цветы. Начинаю сажать однолетники

Сегодня закончила сажать луковочные цветы. Начинаю сажать однолетники

Друзья. У меня сегодня закрылся огородный сезон . Сама себе не верю. А всему виной моя жадность. То я розы увидела на распродаже по 49 рублей, ну как не купить в ноябре розы? То сортовые тюльпаны с нарциссами и гиацинтами по-дешевке предлагают.

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