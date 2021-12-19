Сегодня закончила сажать луковочные цветы. Начинаю сажать однолетники

Друзья. У меня сегодня закрылся огородный сезон . Сама себе не верю. А всему виной моя жадность. То я розы увидела на распродаже по 49 рублей, ну как не купить в ноябре розы? То сортовые тюльпаны с нарциссами и гиацинтами по-дешевке предлагают.