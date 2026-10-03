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Трое детей и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Трое детей и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ на Белгород

ВСУ целенаправленно атаковали беспилотниками жилые кварталы Белгорода. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

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