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Регион 29

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В Поморье стартовала форумная кампания «Сильные муниципалитеты – сильный регион»

Первый форум состоялся в Приморском округеПервый форум состоялся в Приморском округеОн собрал в Уемском Доме культуры порядка 200 человек: представителей органов власти, местного самоуправления, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций и активных жителей.

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