Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ СМИ сообщают из зала суда -  Генерал Иван Попов дал показания на других участников дела о хищении более 1,7 тыс.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Интересно, вот если абстрагироваться от этих разборок - получит когда-нибудь наша пехота штатно на каждый взвод, триангуляционную установку, способную засекать источники радиоизлучения укропов в диапазоне хотя-бы от 136 до 785 mHz и сержантов, способных на этих установках эффективно работать? Пацаны на передке кровью обливаются, укропские дроноводы работают с дистанции менее восьми километров, дайте войскам носимые комплексы радиоразведки и потери сократятся в разы. Там предельный ценник за комплект не превысит 300 000 рублей, Майвик-3 стоит дороже...
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