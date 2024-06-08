Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

brigadier21 Snytsarienko Интересно, вот если абстрагироваться от этих разборок - получит когда-нибудь наша пехота штатно на каждый взвод, триангуляционную установку, способную засекать источники радиоизлучения укропов в диапазоне хотя-бы от 136 до 785 mHz и сержантов, способных на этих установках эффективно работать? Пацаны на передке кровью обливаются, укропские дроноводы работают с дистанции менее восьми километров, дайте войскам носимые комплексы радиоразведки и потери сократятся в разы. Там предельный ценник за комплект не превысит 300 000 рублей, Майвик-3 стоит дороже...

Анатолий Витушкин Министр Шойгу не мог не знать и не видеть коррупцию и хищения своих заместителей и заслуживает так же привлечения к ответственности. Но Верховный вывел его из-под удара.