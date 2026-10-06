Ямалец хотел убить собутыльника, но вмешалась девушка и спасла жертву

На Ямале следственные органы завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. По данным следствия, ночью 4 октября 2026 года в Новом Уренгое между знакомыми, распивавшими спиртное, возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес один удар в живот потерпевшему.