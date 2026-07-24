Отправленный в отставку министр обороны Украины шантажирует [диктатора] Владимира Зеленского. Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявила бежавшая из Крыма после его воссоединения с Россией психолог и журналистка-майданщица Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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