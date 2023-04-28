Председатель СК России поручил доложить о проводимых следственных действиях по уголовному делу о смертельном избиении жителя Саратова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти в больнице 34-летнего жителя города Саратова, госпитализированного с телесными повреждениями ( ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти в больнице 34-летнего жителя города Саратова, госпитализированного с телесными повреждениями ( ч.
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