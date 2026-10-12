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Татар-информ

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Казанцев 14 октября приглашают на День работодателя

Казанцев 14 октября приглашают на День работодателя

День работодателя пройдет 14 октября в Кадровом центре «Работа России» по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани.

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