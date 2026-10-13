Россиян предупредили, что лишний вес может привести к 13 видам рака

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В мир моды снова вернулся позитивный тренд на здоровые тела. Почему пропагандировать лишний вес было опасно и к чему может привести ожирение, 13 октября в беседе с НСН рассказал доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.