Россиян предупредили, что лишний вес может привести к 13 видам рака

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В мир моды снова вернулся позитивный тренд на здоровые тела. Почему пропагандировать лишний вес было опасно и к чему может привести ожирение, 13 октября в беседе с НСН рассказал доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
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