Главное в тезисах: Обвинение с высокого трибунала: министр финансов Финляндии Риикка Пурра обвинила евродепутата Ли Андерсон в том, что её успех на выборах в Швеции опирается на «антисемитизм, поддержку терроризма и исламосоциализм».