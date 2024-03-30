Психолог Любовь Беляева: «После трагедии важно дать себе время прожить все эмоции»

После теракта в «Крокус Сити Холле» растет количество людей с посттравматическим синдромом Петербургский психолог Любовь Беляева в эфире радиопрограммы «На Карповке» рассказала, как сохранить психику после тяжелых переживаний.
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