«Росгосстрах Жизнь» пригласила на семейный праздник детей и их родителей

В минувшую субботу, 1 августа, в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC. Мероприятие собрало множество зрителей, включая семьи с детьми, которые высоко оценили мастерство и выносливость пилотов, а также общую зрелищность гонкиВ минувшую субботу, 1 августа, в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC.