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Калужские новости

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«Росгосстрах Жизнь» пригласила на семейный праздник детей и их родителей

«Росгосстрах Жизнь» пригласила на семейный праздник детей и их родителей

В минувшую субботу, 1 августа, в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC. Мероприятие собрало множество зрителей, включая семьи с детьми, которые высоко оценили мастерство и выносливость пилотов, а также общую зрелищность гонкиВ минувшую субботу, 1 августа, в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC.

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