США не планируют в ближайшее время контактов с Россией — Госдеп

Новых официальных контактов с Россией после короткой беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индии на ближайшее время не планируется, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс 2 марта журналистам.