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США не планируют в ближайшее время контактов с Россией — Госдеп

США не планируют в ближайшее время контактов с Россией — Госдеп

Новых официальных контактов с Россией после короткой беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индии на ближайшее время не планируется, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс 2 марта журналистам.

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