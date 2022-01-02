smi.today

1 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС

Угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным спасателей, 2 , 3 и 4 января в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность 3-й уровень).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх