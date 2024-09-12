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Царьград

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Пранкеры Вован и Лексус раскрутили на откровения главу МИД Польши

Пранкеры Вован и Лексус раскрутили на откровения главу МИД Польши

Радослав Сикорский заявил, что у страны нет желания защищать УкраинуПранкеры Вован и Лексус, представившись Петром Порошенко, связались с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
А рожа то поросенка
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