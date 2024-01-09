Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской формы

фМ

фуат Мухамадиев

А что так слабо, почему дополнительно им "кастрюль" на головы не накупили ? Купили наушники, как будто едут на концерт, музыку слушать. Вы им лучше бы поболе памперсов заказали, на передке они срать начнут где попало, война, это вам не на майдане скакать, да на диване лежа всякую гадость писать.