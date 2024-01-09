Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской формы

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что его ведомство впервые приобрела 50 тысяч комплектов женской формы.
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