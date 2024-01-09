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Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской формы

Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской формы

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что его ведомство впервые приобрела 50 тысяч комплектов женской формы.

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Комментарии
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фМ
фуат Мухамадиев
А что так слабо, почему дополнительно им &quot;кастрюль&quot; на головы не накупили ? Купили наушники, как будто едут на концерт, музыку слушать. Вы им лучше бы поболе памперсов заказали, на передке они срать начнут где попало, война, это вам не на майдане скакать, да на диване лежа всякую гадость писать.
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