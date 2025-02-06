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Пенсионеры в Северной столице смогут посещать музеи бесплатно

Пенсионеры в Северной столице смогут посещать музеи бесплатно

Петербургский ЗакС утвердил поправки в городской Социальный кодекс. Жителям Северной столицы старшего возраста станет доступен аналог «Пушкинской карты» — сертификаты на бесплатное посещение городских музеев.

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