Пенсионеры в Северной столице смогут посещать музеи бесплатно

Петербургский ЗакС утвердил поправки в городской Социальный кодекс. Жителям Северной столицы старшего возраста станет доступен аналог «Пушкинской карты» — сертификаты на бесплатное посещение городских музеев.
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