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В зоне СВО применили новую огнеметную систему «Тосочка»

В зоне СВО применили новую огнеметную систему «Тосочка»

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие из подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа впервые применили тяжелую огнеметную систему (ТОС-2) «Тосочка» для подавления украинских войск на одном из укрепленных районов.

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