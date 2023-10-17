В зоне СВО применили новую огнеметную систему «Тосочка»

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие из подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа впервые применили тяжелую огнеметную систему (ТОС-2) «Тосочка» для подавления украинских войск на одном из укрепленных районов.