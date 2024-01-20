Спасайте жизни как боевой медик: как использовать жгут для борьбы с сильным кровотечением

Сегодня мы поговорим о важных навыках оказания первой помощи/первого реагирования, которыми должен обладать каждый мужчинаВы идёте по тропе со своим приятелем, когда из кустов выныривает горный лев, прыгает на вашего друга и впивается зубами в его ногу.