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Спасайте жизни как боевой медик: как использовать жгут для борьбы с сильным кровотечением

Спасайте жизни как боевой медик: как использовать жгут для борьбы с сильным кровотечением

Сегодня мы поговорим о важных навыках оказания первой помощи/первого реагирования, которыми должен обладать каждый мужчинаВы идёте по тропе со своим приятелем, когда из кустов выныривает горный лев, прыгает на вашего друга и впивается зубами в его ногу.

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