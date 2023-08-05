Загрузка петербургских отелей в июле перевалила за 80%

Востребованность отелей высшего уровня и апартаментов в Северной столице в последнее время растет. Расширяется и география зарубежных туристов: все чаще в город на Неве съезжаются гости из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран.
Востребованность отелей высшего уровня и апартаментов в Северной столице в последнее время растет. Расширяется и география зарубежных туристов: все чаще в город на Неве съезжаются гости из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран.
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