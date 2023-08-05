Neva.Today

8 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    Матчасть учите, пиндосы.США призвали Росс...
  • Михаил Васильев
    В Москве намного хуже ситуация! Мигранты, да многие кавказцы наземный транспорт принципиально не оплачивают. Мигранта...Один «заяц» из 10...
  • Святогор Князев
    Лжёт собака! И все его эксперты лгут! Я вызывал эксперта иг ГУП и показывал воду из водопровода, в которой повышенная...Вице-губернатор Д...

Загрузка петербургских отелей в июле перевалила за 80%

Загрузка петербургских отелей в июле перевалила за 80%

Востребованность отелей высшего уровня и апартаментов в Северной столице в последнее время растет. Расширяется и география зарубежных туристов: все чаще в город на Неве съезжаются гости из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх