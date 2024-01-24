«Похож на ходячий труп»: биограф Шустер рассказал о жизни Зеленского в бункере времен СССР

Стало известно, как украинский президент перенес жизнь в подземном укрытии. Биограф украинского президента Владимира Зеленского, журналист издания Time Саймон Шустер рассказал о жизни лидера Украины в подземном бункере в первые месяцы после начала СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии