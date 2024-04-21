Ермаганбет Булекпаев поздравил хоккеистов «Сарыарки» с успешным выступлением на чемпионате РК

Карагандинская хоккейная команда «Сарыарка» стала бронзовым призёром чемпионата Казахстана. С отличным выступлением ледовых бойцов поздравил аким области Ермаганбет Булекпаев, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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