Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

В настоящее время от воды в Приморье освободились все дома и приусадебные участки. Паводковая ситуация на реках края стабилизируется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх