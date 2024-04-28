Главком ВСУ Сырский признал успехи ВС РФ по ряду направлений в зоне СВО

ВС России имеют значительное преимущество в силах и средствах сразу на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.
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