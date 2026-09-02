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Воронежские новости

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Режим опасности непосредственной атаки БПЛА отменили во всех воронежских муниципалитетах

Режим опасности непосредственной атаки БПЛА отменили во всех воронежских муниципалитетах

Несмотря на отмену угрозы непосредственной атаки дронов, общая опасность сохраняется на всей территории региона.

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