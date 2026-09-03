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Воронежские новости

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В Воронеже ищут 9-летнюю девочку, пропавшую после школы

В Воронеже ищут 9-летнюю девочку, пропавшую после школы

Девочка вышла из школы №90 на улице Героев Стратосферы в Воронеже 3 сентября, но домой не вернулась. Рост около 120 см, светлые волосы, была в тёмно-синем сарафане, белой блузке и тёмных туфлях.

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