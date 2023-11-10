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Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина РФ от 7 ноября, опубликованном 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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