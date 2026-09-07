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Машинное обучение ускорит оценку надёжности энергосистем при сбоях

Машинное обучение ускорит оценку надёжности энергосистем при сбоях

Учёные из международного исследовательского коллектива представили в архиве препринтов arXiv новую методику оценки безопасности энергосистем на основе машинного обучения.

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