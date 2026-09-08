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Журналист Леонов: 125 памятников в Москве получили охранный статус благодаря горожанам

Журналист Леонов: 125 памятников в Москве получили охранный статус благодаря горожанам

Среди них — корпусы суконной фабрики, доходные дома, станции метро и захоронения участников войнВ Москве благодаря активности горожан охранный статус присвоен 125 объектам культурного наследия.

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