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Газета.ру

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На Филиппинах турист пошутил в аэропорту, что у него бомба, и был арестован

На Филиппинах турист пошутил в аэропорту, что у него бомба, и был арестован

В международном аэропорту Манилы задержали 58-летнего гражданина Франции после того, как во время регистрации на рейс он пошутил, что в его рюкзаке находятся оружие и бомба, пишет Philstar.

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