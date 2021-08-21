Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения

Южнокорейская компания ETI специализируется на системах безопасности дорожного движения и разработала систему ограждений, которая должна удерживать автомобили на проезжей части в случае аварии более эффективно, чем обычные жесткие ограждения.
Южнокорейская компания ETI специализируется на системах безопасности дорожного движения и разработала систему ограждений, которая должна удерживать автомобили на проезжей части в случае аварии более эффективно, чем обычные жесткие ограждения.
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