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Возняцки о том, удивил ли ее выход в 1/8 финала US Open: «Если честно, не очень»

Экс-первая ракетка мира вернулась в тур после рождения двух детей и сейчас проводит третий турнир после камбэка.

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