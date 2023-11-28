В Братске вручили национальную премию участникам СВО и всем, кто их поддерживает

Беспрецедентное по масштабу событие состоялось в Братске в минувшую субботу, 25 ноября. В большом зале ТКЦ «Братск-АРТ» прошла церемония вручения национальной премии «СВОИМ», которой награждаются истинные патриоты, для каждого из них происходящая специальная военная операция — глубоко личное дело.