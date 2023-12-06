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Киев отчаянно пытается привлечь внимание всего мира к украинскому конфликту

Киев отчаянно пытается привлечь внимание всего мира к украинскому конфликту

Киев отчаянно пытается привлечь внимание всего мира к украинскому конфликту Украинский конфликт, оказавшись в тени войны на Ближнем Востоке, изо всех сил пытается привлечь к себе внимание всего мира, сообщает NBC.

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