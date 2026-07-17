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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»

Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»

Адвокат Сергей Жорин заявил, что солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина.

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