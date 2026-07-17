Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»

Адвокат Сергей Жорин заявил, что солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина.
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