17 котиков, которые знают себе цену

Коты — это не просто пушистые комочки, которые греются на солнце и мурлычут на коленях. Некоторые из них обладают настолько ярким характером, что сомнений не остается: перед вами не просто животное, а настоящая личность с собственным мнением, привычками и даже чувством юмора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии