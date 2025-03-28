17 котиков, которые знают себе цену

Коты — это не просто пушистые комочки, которые греются на солнце и мурлычут на коленях. Некоторые из них обладают настолько ярким характером, что сомнений не остается: перед вами не просто животное, а настоящая личность с собственным мнением, привычками и даже чувством юмора.