В Воронежской области в преддверии Дня народного единства полицейские вручили паспорта юным гражданам России

В преддверии Дня народного единства в городе Борисоглебске Воронежской области на площадке Борисоглебской СОШ № 4 в рамках Всероссийского проекта «Мы- граждане России!» при поддержке местного отделения Движения Первых были вручены паспорта граждан России 14-летним борисоглебцам.
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