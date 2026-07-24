Количество групповых ударов по Украине значительно выросло - Минобороны Количество групповых ударов по Украине возросло, если ранее в течение нед.
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Количество групповых ударов по Украине значительно выросло - Минобороны Количество групповых ударов по Украине возросло, если ранее в течение нед.
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