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Царьград

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Reuters: Киев и Вашингтон обсудили перемирие в воздушной зоне

Reuters: Киев и Вашингтон обсудили перемирие в воздушной зоне

Киев и Вашингтон ведут переговоры о перемирии в воздушном пространстве, стремясь снизить эскалацию. Новый пакет предложений должен учесть позиции Москвы, США и Украины, но согласие сторон пока не достигнуто.

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