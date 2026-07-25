Reuters: Киев и Вашингтон обсудили перемирие в воздушной зоне

Киев и Вашингтон ведут переговоры о перемирии в воздушном пространстве, стремясь снизить эскалацию. Новый пакет предложений должен учесть позиции Москвы, США и Украины, но согласие сторон пока не достигнуто.
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