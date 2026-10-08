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СахПресс

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Сильный ветер и солнце: какая погода ждет Сахалин и Курилы 9 октября

Сильный ветер и солнце: какая погода ждет Сахалин и Курилы 9 октября

После сильного ветра и первых снегопадов погода на Сахалине постепенно улучшается. В пятницу, 9 октября, на большей части острова осадков не ожидается.

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