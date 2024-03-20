Медвежий угол
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Медвежий угол

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Американцы вчера подобострастно всхрюкнули, ибо уже поджимает

Американцы вчера подобострастно всхрюкнули, ибо уже поджимает

Потому что несколько месяцев подряд в условиях утекающего сквозь пальцы драгоценного времени пытаются эту нужную для них тему пробить, но Россия и Китай молчаливо посылают их в живописную перуанскую деревню с весьма интересным для русского уха названием.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;худой мир лучше доброй ссоры...&quot; -  С КЕМ и цена ЭТОГО мира???
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13 час.
Алекс Сэм
Гиперзвуковых ракет у Штатов нет, а у России и Китая есть вот они и хотят запретить гиперзвук, нафига это нам?
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10 час.
Л
Леонид
Как можно садиться за стол переговоров с наглецами и подлецами? Плевать нам надо на все их предложения, с какой бы трибуны они не провозглашались. Шайку бандитов может остановить только крепкий кулак.
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10 час.

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