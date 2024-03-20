Американцы вчера подобострастно всхрюкнули, ибо уже поджимает

СЕРГЕЙ Лютов "худой мир лучше доброй ссоры..." - С КЕМ и цена ЭТОГО мира???

Алекс Сэм Гиперзвуковых ракет у Штатов нет, а у России и Китая есть вот они и хотят запретить гиперзвук, нафига это нам?