Директора МОНИИАГ Петрухина представили к высокой награде указом президента РФ

РИАМО - 19 дек. Указом президента РФ № 919 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу директор ГБУЗ Московской области «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» Василий Петрухин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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