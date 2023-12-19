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Директора МОНИИАГ Петрухина представили к высокой награде указом президента РФ

Директора МОНИИАГ Петрухина представили к высокой награде указом президента РФ

РИАМО - 19 дек. Указом президента РФ № 919  за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу директор ГБУЗ Московской области «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» Василий Петрухин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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